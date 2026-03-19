Американская демократия сорвалась с тормозов: праймериз разбудили то, что годами держали в узде

Американские партии вступили в острую внутреннюю борьбу за право определять кандидатов, заявил востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ, член Центрального совета профсоюза "Новый труд" Саид Гафуров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, как праймериз усилили конфликт между центром и регионами.

По мнению эксперта, современные выборы в США уже не сводятся к борьбе двух кандидатов от демократов и республиканцев. Речь идёт о более глубоком конфликте внутри самих партий.

"Мы сейчас наблюдаем финал великой, я бы сказал, битвы между провинциальными и центральными партийными аппаратами, которая наиболее яркую форму приняла в 2016 году", — отметил Саид Гафуров.

Эксперт напомнил, что ранее кандидатов определяли через многоступенчатые партийные голосования, где ключевую роль играли делегации штатов. Это позволяло региональным элитам активно влиять на итоговый выбор.

"Но после того, как ввели систему праймериз, то есть электронное голосование членов партий, ситуация поменялась", — пояснил он.

Новая система усилила влияние центральных партийных структур, особенно в крупных политических центрах, что вызвало недовольство регионов.

"В 2016 году региональные элиты против своих лидеров в обеих партий выдвинули несистемных кандидатов", — добавил Гафуров.

Он также подчеркнул, что нынешняя система выдвижения кандидатов остаётся сложной и многоступенчатой, сочетая праймериз и партийные съезды. При этом правила продолжают меняться, и будущие выборы могут пройти уже по иной модели.

