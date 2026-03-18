Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции

Журналист Андрей Выползов заявил о сохранении скрытой активности оппозиционно настроенных групп в Калининградской области. О сегодняшней ситуации в регионе он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".
По словам журналиста, несмотря на внешнее затишье, часть активистов лишь сменила тактику и временно ушла в неполитическую сферу.
"Многие просто сегодня здесь живут и занимаются, причём занимаются так вот открыто, сознательно неполитическими вещами", — отметил Андрей Выползов.
Он добавил, что структура оппозиции была разрушена, однако полностью исчезнуть она не могла.
"За это большая благодарность органам госбезопасности — за то, что пятая колонна разрознена, центра здесь нет", — сказал журналист.
При этом, по его мнению, значительная часть уехавших за рубеж сохраняет связи и выжидает подходящий момент.
"Очень много людей, которые просто здесь сидят, делают вид, что им это всё нравится, но если что случится, они попытаются взять реванш", — считает Выползов.
Журналист также напомнил о резком росте антироссийских настроений в соцсетях в период 2014-2015 годов, подчеркнув, что подобные настроения могли лишь временно уйти в тень.
Полная запись разговора с Андреем Выползовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.