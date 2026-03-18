Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции

Журналист Андрей Выползов заявил о сохранении скрытой активности оппозиционно настроенных групп в Калининградской области. О сегодняшней ситуации в регионе он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

По словам журналиста, несмотря на внешнее затишье, часть активистов лишь сменила тактику и временно ушла в неполитическую сферу.

"Многие просто сегодня здесь живут и занимаются, причём занимаются так вот открыто, сознательно неполитическими вещами", — отметил Андрей Выползов.

Он добавил, что структура оппозиции была разрушена, однако полностью исчезнуть она не могла.

"За это большая благодарность органам госбезопасности — за то, что пятая колонна разрознена, центра здесь нет", — сказал журналист.

При этом, по его мнению, значительная часть уехавших за рубеж сохраняет связи и выжидает подходящий момент.

"Очень много людей, которые просто здесь сидят, делают вид, что им это всё нравится, но если что случится, они попытаются взять реванш", — считает Выползов.

Журналист также напомнил о резком росте антироссийских настроений в соцсетях в период 2014-2015 годов, подчеркнув, что подобные настроения могли лишь временно уйти в тень.

Полная запись разговора с Андреем Выползовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
