Этнических немцев везли в Калининград не просто так: всплыла версия о большой игре 90-х

Переселение этнических немцев в Калининград сопровождалось скрытой логикой. Журналист Андрей Выползов в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" озвучил версию о том, зачем их приглашали и удерживали в регионе.

Речь идёт о целенаправленной программе начала 1990-х годов, связанной с переселением этнических немцев из стран бывшего СССР.

"Вот вам бюджет на Калининград. У вас две задачи. Первая — этот бюджет тратить, ни в чём себе не отказывать. А второе — зазывайте из распавшегося Советского Союза всех этнических немцев", — рассказал Андрей Выползов.

Он уточнил, что переселенцам сначала давали надежду на переезд в Германию, но затем старались закрепить их в регионе.

"Когда они приезжают в Калининград, вы делаете всё, чтобы они там остались. Вы сразу же включаете другую пластинку о том, что в Германии всё очень сложно", — отметил журналист.

По его словам, в перспективе это могло привести к изменению статуса региона.

"Когда здесь наберётся критическое количество этнических немцев, например, тысяч триста — это фактически треть региона, [они захотят] заявить претензии Москве", — считает Андрей Выползов.

