Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе

Правда ТВ » Горячие точки

Запад, по всей видимости, готовил планы по дестабилизации Калининградской области, заявил журналист Андрей Выползов. О подобных нарративах и реакции общества он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

Давление на регион ощущалось как и извне, так изнутри

"Я понимал, что идёт направление с двух сторон, то есть как бы внешнее шло давление, и внутри это всё проросло. И вот прямо вот как метастазы", — отметил Андрей Выползов.

Он подчеркнул, что в информационном пространстве продвигались идеи о возможном отделении региона.

"Шла речь вот так вот, вот такой шёл нарратив… О том, что Калининград — отдельное государственное формирование", — пояснил журналист.

Отдельно он отметил влияние событий 2022 года на ситуацию в регионе.

"СВО как бы и всю дрянь почистило", — сказал Андрей Выползов.

Журналист добавил, что после начала спецоперации часть представителей либеральной общественности покинула регион, а попытки протестной активности были пресечены.

Полная запись разговора с Андреем Выползовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.