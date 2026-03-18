Калининград долго варился в чужих идеях: кто и как продвигал мысль об особом статусе

Запад, по всей видимости, готовил планы по дестабилизации Калининградской области, заявил журналист Андрей Выползов. О подобных нарративах и реакции общества он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

Давление на регион ощущалось как и извне, так изнутри

"Я понимал, что идёт направление с двух сторон, то есть как бы внешнее шло давление, и внутри это всё проросло. И вот прямо вот как метастазы", — отметил Андрей Выползов.

Он подчеркнул, что в информационном пространстве продвигались идеи о возможном отделении региона.

"Шла речь вот так вот, вот такой шёл нарратив… О том, что Калининград — отдельное государственное формирование", — пояснил журналист.

Отдельно он отметил влияние событий 2022 года на ситуацию в регионе.

"СВО как бы и всю дрянь почистило", — сказал Андрей Выползов.

Журналист добавил, что после начала спецоперации часть представителей либеральной общественности покинула регион, а попытки протестной активности были пресечены.

