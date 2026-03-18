Калининград развернули лицом к Европе — и он отвернулся от себя: чем обернулась жизнь без границ

Калининград в середине 2010-х буквально "развернули лицом к Европе", заявил журналист Андрей Выползов. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, как льготные поездки в Польшу и идеи "европейского города" изменили регион.

Пик внешнего влияния пришёлся на период 2015-2016 годов, на фоне событий на Украине. Журналист считает, что в это время усилилась работа европейских стран по переориентации региона.

"Это как раз пятнадцатый год, пятнадцатый-шестнадцатый, когда произошёл на Украине Майдан, и когда Запад в лице Германии просто активизировал действия на Калининград", — уточнил Андрей Выползов.

Журналист подчеркнул, что продвижение европейской идентичности сопровождалось символическими и инфраструктурными изменениями.

"Нам это точно так же подносили, только через германизацию, что Калининград никогда не был условным русским городом. Это город европейский", — считает Андрей Выползов.

Особое внимание он уделил введению упрощённого визового режима с Польшей, который, по его мнению, сыграл ключевую роль в экономическом оттоке средств из региона.

"И всем стало понятно, что благодаря вот этой "конфетке" безвизового режима с Польшей мы просто всё сдаём", — резюмировал Выползов.

Он добавил, что жители активно выезжали за покупками и образованием, что привело к значительным финансовым потерям внутри области.

Полная запись разговора с Андреем Выползовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
