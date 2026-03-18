Шок от вторжений сгорает как спичка: психика делает то, что пугает сильнее самих новостей

Даже самые тревожные военные события быстро "сгорают" в общественном внимании, словно вспышка. О том, как общество переживает шок и затем привыкает к угрозам, журналист Андрей Выползов рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

Аналогичная ситуация уже наблюдалась после событий в Курской области, когда первоначальный шок быстро сменился адаптацией и снижением интереса. Подобная динамика связана с психологической адаптацией общества и особенностями информационной повестки, где даже острые темы со временем уступают место новым.

"Через две недели, через месяц […] — да, там идут бои. Все от этого отошли с точки зрения психологии психологического шока", — отметил Андрей Выползов.

Он также скептически оценил ожидания жителей Калининградской области относительно возможной реакции страны на гипотетическую угрозу.

