Искусственный интеллект на войне не стал Терминатором: поле боя выявило опасный изъян

Председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой усомнился в реальной эффективности искусственного интеллекта в войне. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он оценил текущий уровень технологий и их применение в современных конфликтах.

Современные разговоры о "неубиваемых" технологиях и полном контроле искусственного интеллекта на поле боя во многом остаются преувеличением, считает эксперт. По его словам, человечество только начинает осваивать эти инструменты.

"Человечество с искусственным интеллектом столкнулось, наверное, ну, буквально там 3-5 лет [назад]. И человечество делает только первые шаги", — отметил Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что реальное применение ИИ в боевых условиях часто сопровождается непредсказуемыми результатами.

"Зачастую искусственный интеллект на поле боя выдаёт результаты абсолютно неожиданные и обратно противоположные", — добавил Липовой.

По его словам, несмотря на эксперименты с роями дронов и автоматизированными системами управления, такие технологии остаются уязвимыми. Средства радиоэлектронной борьбы способны нарушать их работу, а итог операций не гарантирован даже при использовании продвинутых решений.

Эксперт также отметил, что современные конфликты уже приобрели новый характер — ведутся дистанционно с использованием беспилотников и цифровых систем управления. Однако говорить о полном доминировании искусственного интеллекта пока рано.

"На сегодняшний день это выдаётся желаемое за действительное, и в большей степени это очень сырой продукт", — считает Сергей Липовой.

По его мнению, победа в таких конфликтах будет зависеть не от отдельных технологий, а от уровня владения ими в целом.

Полная запись разговора с Сергеем Липовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
