Дроны летели как рой — но попали в паутину: как Курская область превратила небо в фильтр

Курская область стала примером того, как можно выстроить эффективную защиту от массированных атак дронов. Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, какие решения позволяют сдерживать такие налёты.

Атаки на приграничные регионы строятся по принципу перегрузки систем ПВО: сначала запускаются дроны-обманки, затем — основная ударная волна. Задача таких атак — не масштабные разрушения, а нанесение ущерба за счёт прорыва хотя бы части целей.

"Сначала запускает ряд дронов-обманок, которые вскрывает нашу систему ПВО. Наша система ПВО разряжается, выпускает все ракет. В это время запускают волны уже коптеров, вооружённых боеприпасами", — рассказал Сергей Липовой.

Однако в Курской области удалось выстроить многоуровневую и эффективно работающую систему защиты, которая уже даёт заметные результаты.

"В первую очередь, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронное средство борьбы, обильные огневые группы — это основной сетевой фильтр", — говорит Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что благодаря такой системе дроны всё чаще обходят регион стороной, а накопленный опыт уже внедряется в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

