Москва накрыта невидимым куполом: как ПВО гасит угрозы ещё до первых звуков

Небо над Москвой прикрыто многослойной системой обороны, где каждая высота и направление находятся под контролем. О принципах работы ПВО и причинах редких прорывов дронов рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой в программе "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Защита столицы организована по зонально-объектовому принципу и охватывает все направления и высоты.

"Система охраны и обороны неба Москвы носит сложную комбинированную схему. Она зонально-объектовая с применением различного рода сил и средств", — отметил Сергей Липовой.

Он пояснил, что оборона делится по секторам и эшелонам, а ключевую роль играют объединения ПВО и современные комплексы, включая "Панцирь". Большая часть угроз уничтожается ещё на дальних подступах, поэтому жители столицы зачастую даже не слышат взрывов.

При этом он объяснил, почему часть беспилотников всё же способна достигать Московского региона. Речь идёт о дронах самолётного типа, которые летят на предельно малых высотах, используя особенности рельефа и "мёртвые зоны" радиолокационного поля.

"Они идут на предельно малой высоте — 20-30, 40-50 метров — и используют складки местности и затенение в радиолокационном фоне", — добавил Сергей Липовой.

Такие аппараты пролетают приграничные районы очень быстро, из-за чего мобильные группы ПВО не всегда успевают оперативно отреагировать. Тем не менее, вероятность прорыва к самой столице остаётся крайне низкой.

