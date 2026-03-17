США зажали себя обещаниями: украинский конфликт превращается в проверку на прочность статуса

Соединённые Штаты не могут выйти из конфликта на Украине без потери статуса, считает политолог Леонид Крутаков. О роли НАТО и зависимости альянса от Вашингтона эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По словам Леонида Крутакова, представление о НАТО как о коллективной структуре не отражает реального баланса сил. Он подчеркнул, что альянс выступает инструментом распространения влияния США.

"Это не оборонительный союз. Это способ распространения своего образа жизни и влияния на других территориях. Вот что такое НАТО", — считает политолог.

Эксперт также указал на серьёзное неравенство внутри блока, где европейские страны существенно уступают США по военному и экономическому потенциалу.

"С точки зрения безопасности и военной промышленности Европа карлик мировой. А на фоне США — это инфузория туфелька", — считает Леонид Крутаков.

Говоря о роли США, политолог отметил, что именно их возможности во многом определяют положение внутри альянса. Эта логика проявляется и в конфликте на Украине, где Вашингтон не может выйти без последствий для своего статуса.

"Если ты заявился как структура, которая способна решать глобальные проблемы, а потом уходишь — это означает, что ты слабак", — сказал Леонид Крутаков.

По мнению эксперта, обсуждение новой архитектуры взаимодействия в Европе без участия США остаётся малореалистичным, поскольку это означало бы распад ключевых западных институтов, включая ЕС и НАТО.

