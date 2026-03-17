США недооценили последствия: Ормузский пролив превращается в угрозу для мировой экономики

Ормузский пролив может стать точкой, где вспыхнет глобальный кризис, считает политолог Леонид Крутаков. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему США недооценили решимость Ирана и к каким последствиям это может привести.

По мнению Леонида Крутакова, ключевая проблема конфликта — недооценка решимости Ирана и его возможностей влиять на стратегически важные маршруты.

"Он [Иран] ни разу не действовал так кардинально и решительно. Я думаю, что расчёт США был [...]: если они уничтожат верхушку Ирана, Верховного духовного лидера, главу КСИР, главу ВВС, кто там еще какой-то генерал попал, глава Минобороны был уничтожен одним ударом... Они думали, что Иран посыпется", — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что Иран рассматривает Ормузский пролив как инструмент давления. Даже точечные удары могут привести к масштабным последствиям — от пожаров и разливов нефти до фактической остановки судоходства и сбоев в глобальных поставках энергоресурсов.

Крутаков также указал, что политические заявления Ирана носят демонстративный характер и направлены на формирование новой региональной реальности.

"Иран её четко обозначил так же, как и своими ударами по Объединённым Арабским Эмиратам и посылам Саудовской Аравии. Он обозначает политическую позицию: ребята, пока США выступают в роли жандарма на Ближнем Востоке — это всем нам угроза", — добавил эксперт.

Полная запись разговора с Леонидом Крутаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.