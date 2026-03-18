Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч

Система обеспечения населения при массовой эвакуации сегодня вызывает серьёзные вопросы, заявил полковник в отставке Виктор Мацуль. О проблемах гражданской обороны и организации жизнеобеспечения людей он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

В случае масштабной эвакуации населения из зоны боевых действий муниципалитеты могут столкнуться с серьёзными организационными трудностями. Речь идёт не только о перевозке людей, но и о базовых вопросах их размещения и обеспечения продуктами питания.

Как отметил Виктор Мацуль, даже сама схема эвакуации предполагает несколько вариантов передвижения людей, однако на практике это может быть связано с серьёзными рисками.

"Можешь [уехать] на автобусах, которые будут поданы, не успеешь на автобус — на своей машине, а если ты на свою машину не успеешь, то формируется пешая колонна. Кто дойдёт живым?", — вопрошает Мацуль.

По его мнению, одной из ключевых проблем остаётся организация питания и снабжения людей после их размещения в безопасных районах.  Он подчеркнул, что в советское время существовала централизованная система нормирования и распределения продуктов, которая позволяла заранее планировать обеспечение населения.

"В Советском Союзе было прописано нормирование продуктов. Были тресты этих ресторанов и столовых. У них были базы", — рассказывает Виктор Мацуль.

Тогда действовали государственные склады и системы хранения продовольствия, а также структуры, отвечавшие за его распределение в чрезвычайных ситуациях. Сейчас же значительная часть инфраструктуры снабжения находится в частных руках, что усложняет планирование подобных операций.

Кроме того, даже если муниципалитеты попытаются создать собственные продовольственные запасы, это потребует сложной системы хранения, контроля температуры и регулярного обновления продуктов с ограниченным сроком годности.

По мнению Виктора Мацула, без продуманной системы резервов, логистики и инфраструктуры обеспечить тысячи эвакуированных людей всем необходимым будет крайне сложно.

Полная запись разговора будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
