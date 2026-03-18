Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Терминалы погаснут — магазины встанут: города могут закрыть эту уязвимость необычным способом

Правда ТВ » Горячие точки

Города должны заранее готовить собственные подразделения обороны на базе предприятий, считает полковник в отставке Виктор Мацуль. О возможных мерах гражданской обороны и проблемах снабжения населения он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

По мнению Виктора Мацуля, к вопросам защиты города необходимо подходить системно и заранее распределять ответственность между предприятиями и организациями.

"Каждое муниципальное предприятие должно поставить взвод. Как единицу", — сказал он.

Мацуль пояснил, что такие подразделения могли бы заранее проходить подготовку и отвечать за конкретные участки обороны. По его мнению, ветераны и сотрудники предприятий могли бы объединяться в отделения и взводы и быть готовыми действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Отдельной проблемой остаётся обеспечение населения продуктами в условиях возможной блокады или перебоев с инфраструктурой. Например, при отключении терминалов люди не смогут оплатить покупки банковскими картами, даже имея средства на счёте.

По мнению Мацуля, многие элементы системы гражданской обороны, которые существовали раньше, могли бы снова использоваться для подготовки населения и организаций к чрезвычайным ситуациям.

Полная запись разговора будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.