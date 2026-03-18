Терминалы погаснут — магазины встанут: города могут закрыть эту уязвимость необычным способом

Города должны заранее готовить собственные подразделения обороны на базе предприятий, считает полковник в отставке Виктор Мацуль. О возможных мерах гражданской обороны и проблемах снабжения населения он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

По мнению Виктора Мацуля, к вопросам защиты города необходимо подходить системно и заранее распределять ответственность между предприятиями и организациями.

"Каждое муниципальное предприятие должно поставить взвод. Как единицу", — сказал он.

Мацуль пояснил, что такие подразделения могли бы заранее проходить подготовку и отвечать за конкретные участки обороны. По его мнению, ветераны и сотрудники предприятий могли бы объединяться в отделения и взводы и быть готовыми действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Отдельной проблемой остаётся обеспечение населения продуктами в условиях возможной блокады или перебоев с инфраструктурой. Например, при отключении терминалов люди не смогут оплатить покупки банковскими картами, даже имея средства на счёте.

По мнению Мацуля, многие элементы системы гражданской обороны, которые существовали раньше, могли бы снова использоваться для подготовки населения и организаций к чрезвычайным ситуациям.

