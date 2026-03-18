Идеологический компас сломан: какие ценности начинают указывать путь молодёжи

Отсутствие государственной идеологии неизбежно приводит к распространению чужих ценностей в обществе. Как именно, рассказал в эфире программы "Горячие точки" спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой полковник в отставке Виктор Мацуль.

По его мнению, идеология играет ключевую роль в формировании общественных ориентиров и ценностей. Если государство не предлагает собственную систему взглядов, её место неизбежно занимают другие идеологические модели.

"Если идеологии не будет российской, значит, будет западная идеология. Ну как не может быть идеологии? Ну пусто места не бывает", — отметил Виктор Мацуль.

Он подчеркнул, что в разные исторические периоды государство уделяло особое внимание воспитанию молодёжи и формированию ценностей с раннего возраста. В Советском Союзе идеологическая система была выстроена последовательно и охватывала несколько этапов взросления.

"Вспомните Советский Союз, идеологию прививали с каких лет? Звёздочку, Ильича вручали в первом классе, во второй четверти. Торжественно", — сказал Виктор Мацуль.

Он напомнил, что затем следовали следующие ступени — пионерская организация и комсомол, где молодёжь постепенно вовлекалась в общественную деятельность и формирование гражданской позиции. По мнению Мацуля, подобная система формировала определённые идеалы и чувство ответственности перед обществом.

При этом сегодня, считает полковник в отставке, на место государственной идеологии всё чаще приходит система ценностей, основанная на потреблении.

"Вот она и пришла, эта западная идеология, понимаете? Идеология потребительства", — отметил Виктор Мацуль.

По мнению эксперта, отсутствие чётких ориентиров и ценностей может создавать условия для распространения различных деструктивных идей, особенно среди молодёжи.

Полная запись разговора будет доступна на видеоканале Правда ТВ.