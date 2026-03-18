Если прозвучит тревога: ветераны в приграничных регионах уже видят свою роль

Бывшие военные в приграничных регионах России заявляют о готовности участвовать в защите своих городов и семей в случае угрозы. Об этом спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки" рассказали руководитель Академии инноваций, майор в отставке Александр Тишуров и полковник в отставке Виктор Мацуль.

В Калининградской области ветераны армии обсуждают вопросы безопасности региона и свою возможную роль в случае военной угрозы. По словам майора в отставке Александра Тишурова, многие бывшие военные в приграничных территориях ощущают ответственность за защиту своих семей и домов.

"Что делать, если вдруг Литва или Польша нападёт? Как мы будем реагировать? Как мы будем защищать свои семьи?", — вопрошает Александр Тишуров.

Он отметил, что в России действует система боевого армейского резерва страны — БАРС, которая предполагает переподготовку бывших военных и их подготовку к современным условиям ведения боевых действий.

"Сейчас вот сформировано подразделение БАРС, которое находится, наверное, на всех во всех регионах Российской Федерации. Переподготовка бывших военных, подготовка их к новым условиям ведения боевых действий", — отметил Александр Тишуров.

В то же время, как подчеркнул полковник в отставке Виктор Мацуль, многие военные пенсионеры готовы участвовать в обороне даже без финансового вознаграждения.

"Вот я готов, допустим. Подразделение говорит: учёба выходного дня без всяких денег, допустим, раз в месяц, раз в квартал приходить и проходить обучение", — заявил Виктор Мацуль.

По его словам, в небольших городах области проживает большое количество бывших военнослужащих, которые могли бы участвовать в территориальной обороне.

"Дайте мне, только укажите, что вот здесь будет твой автомат стоять, чтобы я мог по свистку или по сигналу, который мне придёт на телефон, прибежать, схватить свой автомат", — добавил Виктор Мацуль.

Он подчеркнул, что многие ветераны хотели бы заранее понимать свою роль и задачи на случай чрезвычайной ситуации.

Полная запись разговора будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
