Калининград могли увести без единого выстрела: как регион тянуло к Европе

Калининградская область ещё несколько лет назад могла оказаться в зоне серьёзного геополитического риска, считает капитан 1-го ранга в запасе Валерий Громак. О настроениях в регионе и влиянии соседних стран эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

По словам Валерия Громака, значительная часть молодёжи региона долгое время почти не бывала в центральной России и ориентировалась скорее на соседние европейские страны. Многие жители области регулярно ездили в Польшу, Литву и другие страны ЕС — как за покупками, так и на отдых. В приграничных районах даже строились торговые центры и спа-комплексы, рассчитанные именно на жителей Калининградской области.

Эксперт отметил, что подобная экономическая и культурная ориентация на соседние государства могла со временем изменить отношение к России.

"Ведь вопрос был в своё время поставлен: давайте отделимся. Отойдем Германии или в Литве. Мы не нужны России", — отметил Валерий Громак.

По его мнению, если бы такая тенденция сохранялась ещё длительное время, регион мог бы постепенно отдаляться от страны.

"Представляете, если бы всё это прошло бы лет десять, то это было бы совершенно чужое…", — отметил спикер.

