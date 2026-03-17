Балтийское море хранит смертоносный груз со времён войны: старые боеприпасы всплыли в большой игре

Балтийское море уже восемь десятилетий скрывает на своём дне огромные запасы затопленного после Второй мировой войны химического оружия. Почему разговоры о возможной "экологической операции" вокруг этих боеприпасов вызывают вопросы, объяснил капитан 1-го ранга в запасе Валерий Громак в эфире программы "Горячие точки" спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой.

После окончания Второй мировой войны союзники столкнулись с огромными запасами немецкого химического оружия. Тогда и было принято решение затопить часть этих боеприпасов в Балтийском море.

"И тогда в 1946 году три страны-победители — Советский Союз, Америка, Англия — подписали секретное соглашение секретное. Значит, приняли решение топить их в Балтийском море", — сказал Валерий Громак.

Эксперт отметил, что после войны химическое оружие оказалось в таких объёмах, что было принято решение избавиться от него самым простым способом — затопить. При этом разные страны делали это по-своему.

В 1990-е годы уже обсуждалась идея поднять опасные залежи со дна из-за угрозы экологии Балтийского моря. Однако проект оказался слишком дорогим и обсуждение прекратилось.

"И сейчас они вот под этой маркой, они хотят… Кто они? Американцы. Американцы и, естественно, там будут немцы, поляки, датчане", — отметил Валерий Громак.

При этом эксперт подчеркнул, что реальный подъём таких боеприпасов практически невозможен. Разговоры об экологии могут служить прикрытием для активности США и их союзников в Балтийском регионе.

Полная запись разговора с Валерием Громаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.