Ракеты из Калининграда достанут половину Европы — время подлёта к столицам шокирует

От Калининграда до европейских столиц — считанные минуты полёта для современных ракет, заявил капитан 1-го ранга в запасе Валерий Громак. Он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие то, какой радиус поражения могут иметь российские ракеты и сколько времени займёт их подлёт к крупнейшим городам Европы.

Как считает Валерий Громак, реальные характеристики российских ракетных систем могут быть выше тех, что публикуются в открытых источниках.

"У нас сверхзвуковые самолёты авиации Балтийского флота, дальность полёта нашей гиперзвуковой ракеты — 1300 до 2 тысяч километров. Следует полагать, что это заниженные характеристики, потому что в открытой печати их нет", — пояснил спикер.

Эксперт отметил, что даже при условных средних показателях дальности радиус возможного поражения из Калининградской области охватывает значительную часть Европы. Он также привёл примеры времени подлёта гиперзвуковых ракет до европейских столиц, подчеркнув их высокую скорость.

"От Калининграда до Лондона у нас "Кинжал" пролетит за 350 секунд. До Брюсселя — 208 секунд, до Варшавы — 65 секунд, а до Вильнюса — всего 40 секунд", — считает Валерий Громак.

По его словам, на вооружении также находятся оперативно-тактические комплексы, которые способны нести гиперзвуковые баллистические ракеты.

"У нас здесь на вооружении ракетный оперативный атактический комплекс "Искандер" — тоже способен нести звуковые баллистические ракеты. До Варшавы долетит за две минуты", — добавил Валерий Громак.

Полная запись разговора с Валерием Громаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
