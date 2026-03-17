Страны Балтии громко говорят о блокаде России — неудобный для инициаторов поворот назревает тихо

На фоне заявлений стран Балтии о возможной блокаде России не стоит спешить с ответными мерами, считает капитан 1-го ранга в запасе Валерий Громак. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой он объяснил, почему Москва может позволить себе сохранять выдержку.

По мнению Валерия Громака, дискуссии о том, как Россия должна реагировать на давление со стороны стран Балтии, часто строятся на эмоциях. Однако государственные решения должны опираться на уже существующие стратегические документы.

"А мы не должны, наверное, ничем отвечать. Знаете почему? Потому что, как говорят, собака лает — караван идёт", — сказал Валерий Громак.

Он также напомнил, что в России есть чётко прописанные нормы и положения, которые определяют действия государства в подобных ситуациях.

"У нас есть Конституция, которая чётко прописана. Значит, у нас есть военная доктрина, где чётко все прописано", — отметил спикер.

Между тем громкие заявления отдельных стран могут отражать не столько их собственную позицию, сколько более широкую политическую линию.

