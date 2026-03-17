Окно в Европу стало форточкой: куда исчезли подлодки Балтийского флота

Когда-то Балтика буквально была уставлена советскими подлодками, а гарнизоны стояли вдоль всей границы, рассказал капитан 1-го ранга в запасе Валерий Громак. О том, как изменилась военная карта региона после распада СССР, он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

В конце советского периода Балтийский флот обладал мощной подводной группировкой, которая сегодня уже осталась в прошлом.

"На Балтийском флоте было 92 подводных лодки", — отметил Валерий Громак.

После распада СССР и вывода войск из стран Восточной Европы многие части были расформированы, а значительная часть техники отправилась на базы хранения. При этом стратегическая роль Калининграда так же изменилась.

"Пётр I в своё время пробил окно в Европу, а в 90-е годы прошлого века здесь осталась только форточка. Форточка, которую охраняет Балтийский флот. И форточка, которая связывает Калининград с большой землей", — считает Валерий Громак.

Он также отметил, что со временем изменились и условия транзита через соседние государства.

"Видите, что сейчас литовцы сделали? Ограничили. 300 человек поездом. Все", — сказал Валерий Громак.

Полная запись разговора с Валерием Громаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
