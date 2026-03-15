Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим

Уничтожение личинок комаров возле дачных участков чаще всего оказывается бессмысленным, рассказал энтомолог Юрий Гниненко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснил, как на самом деле формируется численность комаров и как лучше защищаться от укусов.

Попытки самостоятельно бороться с личинками комаров на небольших водоёмах возле дачи редко дают результат. Обработка небольшого участка воды не решает проблему, поскольку насекомые размножаются на больших территориях. Кроме того, комары являются частью природной экосистемы.

"Комары — это естественные обитатели нашей природы. Они в цепях питания занимают важное место. Поэтому не нужно их уничтожать", — считает Юрий Гниненко.

Специалист добавил, что численность комаров во многом зависит от погодных условий. Если лето будет дождливым и небольшие водоёмы не высохнут, условия для размножения насекомых сохранятся.

"Поэтому чем больше осадков, тем комарам лучше — в этом нет сомнения", — подчеркнул Юрий Гниненко.

Эксперт советует не пытаться бороться с насекомыми массово, а сосредоточиться на личной защите: использовать средства от укусов, москитные сетки и фумигаторы.

