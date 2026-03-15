Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим

Уничтожение личинок комаров возле дачных участков чаще всего оказывается бессмысленным, рассказал энтомолог Юрий Гниненко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснил, как на самом деле формируется численность комаров и как лучше защищаться от укусов.

Попытки самостоятельно бороться с личинками комаров на небольших водоёмах возле дачи редко дают результат. Обработка небольшого участка воды не решает проблему, поскольку насекомые размножаются на больших территориях. Кроме того, комары являются частью природной экосистемы.

"Комары — это естественные обитатели нашей природы. Они в цепях питания занимают важное место. Поэтому не нужно их уничтожать", — считает Юрий Гниненко.

Специалист добавил, что численность комаров во многом зависит от погодных условий. Если лето будет дождливым и небольшие водоёмы не высохнут, условия для размножения насекомых сохранятся.

"Поэтому чем больше осадков, тем комарам лучше — в этом нет сомнения", — подчеркнул Юрий Гниненко.

Эксперт советует не пытаться бороться с насекомыми массово, а сосредоточиться на личной защите: использовать средства от укусов, москитные сетки и фумигаторы.

Полная запись разговора с Юрием Гниненко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки
Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности
Деловой этикет теперь работает через экран: ошибки, которые мгновенно портят онлайн-встречу
Самый опасный зверь на планете помещается на ладони: чем комар пугает весь мир
Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию
