Самый опасный зверь на планете помещается на ладони: чем комар пугает весь мир

Маленький комар способен оказаться опаснее крупного хищника, потому что переносит смертельные инфекции, рассказал энтомолог Юрий Гниненко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru специалист объяснил, какие болезни распространяют насекомые и как правильно защититься во время отдыха на природе.

Главная опасность комаров заключается вовсе не в самом укусе, а в заболеваниях, которые они могут передавать человеку.

"Вообще считается, что самая опасный для человека зверь на планете - это комар, потому что они переносят болезни. Ежедневно в мире только от малярии умирает около миллиона человек", — отметил энтомолог Юрий Гниненко.

Эксперт пояснил, что для России риск распространения некоторых тропических болезней невелик, однако полностью исключать угрозу нельзя. Иногда инфекции могут быть завезены людьми из других стран. При этом тотальным уничтожать комаров не стоит, так как они являются важной частью природной экосистемы.

"Комары — это естественные обитатели нашей природы. Они в цепях питания занимают важное место. Ими питаются птицы, ими питаются какие-то водные обитатели", — сказал Юрий Гниненко.

Поэтому лучший способ защититься — не уничтожать насекомых, а принимать меры индивидуальной защиты. Например, использовать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки, особенно во время поездок на природу.

