Тур за копейки может закончиться пустым счётом: как мошенники ставят приманки в мессенджерах

Так называемые горящие туры сегодня во многом являются маркетинговым мифом, считает президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олег Алексеев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, как мошенники используют мессенджеры.

Сами по себе мессенджеры и социальные сети не предназначены для оформления туристических покупок — они служат лишь каналом общения.

"Даже те боты, которые вас будут вести по каким-то там дорожкам вопросов, ответов и сбора информации, они в итоге вас должны привести, если это нормальный, правильный бот хорошей, действующей компании, он приведёт вас на площадку либо туроператора, либо агрегатора", — отметил Олег Алексеев.

Эксперт предупреждает: если в мессенджере сразу предлагают перевести деньги на номер телефона, это почти всегда признак мошенничества. В таком случае единственный путь защиты — не торопиться и внимательно проверять компанию, через которую предлагается оформить поездку.

Если человек всё-таки перевёл деньги злоумышленникам, вернуть их крайне сложно.

"Только в полицию, других у нас нет возможностей. Я не знаю ни одной истории, чтобы где-то кому-то вернули деньги, если это такая нормальная, в кавычках, мошенническая схема, досконально продуманная", — подчеркнул Олег Алексеев.

Отдельно эксперт высказался о популярном среди туристов понятии "горящих туров". По его словам, современный рынок работает иначе, чем 15-20 лет назад.

"Я не верю, что существует вообще тема горящих туров. Это была история очень давно, придумана лет 20 назад, понимаете, сегодня что такое горящие туры? Высокий сезон, не хватает мест в хороших отелях", — считает Олег Алексеев.

Он пояснил, что значительные скидки на поездки сегодня встречаются крайне редко и чаще всего связаны с маркетинговыми акциями туроператоров, а не с массовым "обвалом" цен.

Полная запись разговора с Олегом Алексеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.