Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки

Правда ТВ » Точка зрения

Предоплата и психологическое давление всё чаще используются мошенниками при продаже туристических услуг, сообщил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания "Живая Карта" Олег Алексеев. О том, почему эти инструменты становятся основой схем обмана, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Мошенники активно используют доверие клиентов и привычную для рынка практику раннего бронирования. Людям предлагают выгодные туры за несколько месяцев до поездки и убеждают быстро внести деньги, чтобы "зафиксировать цену". Такой подход работает потому, что туристы привыкли к скидкам на ранние покупки. Этим и пользуются злоумышленники, создавая сайты, похожие на страницы известных туроператоров, и собирая деньги заранее.

"Один из ключевых моментов — это они пытаются всегда получить деньги либо наличными, переводом, либо на свой личный счёт. Никогда не платите на личный счёт", — отметил Олег Алексеев.

Кроме того, мошенники стараются усилить давление на потенциального клиента, создавая ощущение срочности и ограниченного времени на решение.

"Просят полную предоплату и не просто просят полную предоплату, а просят сделать как можно быстрее. Поскольку цена через полчаса может увеличиться, да? То есть никогда менеджер нормальной компании не будет давить на клиента, на туриста: плати сейчас или через полчаса мы с тобой работать не будем", — пояснил Олег Алексеев.

Эксперт подчеркнул, что надёжные компании работают только через официальные расчётные счета и заключают договор с туристом.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.