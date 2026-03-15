Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки

Предоплата и психологическое давление всё чаще используются мошенниками при продаже туристических услуг, сообщил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания "Живая Карта" Олег Алексеев. О том, почему эти инструменты становятся основой схем обмана, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Мошенники активно используют доверие клиентов и привычную для рынка практику раннего бронирования. Людям предлагают выгодные туры за несколько месяцев до поездки и убеждают быстро внести деньги, чтобы "зафиксировать цену". Такой подход работает потому, что туристы привыкли к скидкам на ранние покупки. Этим и пользуются злоумышленники, создавая сайты, похожие на страницы известных туроператоров, и собирая деньги заранее.

"Один из ключевых моментов — это они пытаются всегда получить деньги либо наличными, переводом, либо на свой личный счёт. Никогда не платите на личный счёт", — отметил Олег Алексеев.

Кроме того, мошенники стараются усилить давление на потенциального клиента, создавая ощущение срочности и ограниченного времени на решение.

"Просят полную предоплату и не просто просят полную предоплату, а просят сделать как можно быстрее. Поскольку цена через полчаса может увеличиться, да? То есть никогда менеджер нормальной компании не будет давить на клиента, на туриста: плати сейчас или через полчаса мы с тобой работать не будем", — пояснил Олег Алексеев.

Эксперт подчеркнул, что надёжные компании работают только через официальные расчётные счета и заключают договор с туристом.

Полная запись разговора с Олегом Алексеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.