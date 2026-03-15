Цены на топливо начинают движение: на сколько вырастут цифры на табло АЗС

Рост цен на топливо в России в ближайшее время может составить несколько процентов, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов. О перспективах рынка бензина, дизеля и альтернативных видов топлива эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Существенного скачка стоимости топлива ожидать не стоит, однако умеренное подорожание вполне вероятно.

"Я бы закладывал от пяти, что вряд ли, до десяти процентов в течение… Ну как и в прошлом году примерно", — отметил Александр Фролов.

Эксперт пояснил, что динамика будет различаться по видам топлива. Дизель может дорожать медленнее бензина, поскольку ранее уже рос более высокими темпами.

Фролов также обратил внимание на альтернативные варианты для автомобилистов, которым особенно важна стоимость топлива.

"У нас пропан-бутан — это чисто биржевое топливо. Его цена зачастую меняется вслед за биржевыми ценами, и это значит, что она может в отдельные годы буквально в два раза меняться в течение полгода", — сказал Александр Фролов.

При этом электромобили пока не становятся однозначно более выгодной альтернативой. При использовании быстрых зарядных станций расходы на поездку могут оказаться сопоставимыми с затратами на бензин, а тарифы на электроэнергию так же постепенно растут.

Полная запись разговора с Александром Фроловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
