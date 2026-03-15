Юг России летом превращается в пылесос для топлива: причина оказалась на поверхности

Рынок моторного топлива в России периодически сталкивается с неожиданными всплесками напряжения, особенно в разгар отпускного сезона, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему такие ситуации возникают и что происходит с поставками топлива в этот период.

В определённые периоды экспорт топлива может становиться гораздо выгоднее его продажи на внутреннем рынке. Подобные ситуации уже приводили к тому, что власти временно ограничивали экспорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

При этом определённую роль играют и инфраструктурные ограничения, которые особенно заметны в период высокого сезонного спроса.

"Есть ряд вполне понятных объяснений. И не хватает транспортных путей в полной мере для того, чтобы, к примеру, в период пикового спроса на моторное топливо летом обеспечивать стабильные поставки на юга", — отметил Александр Фролов.

Эксперт добавил, что летом потребление топлива на юге страны резко увеличивается, поскольку туда приезжает большое количество людей на личных автомобилях.

"У нас просто планово Юг кратно увеличивает потребление топлива. А из-за того, что ряд аэропортов до сих пор закрыт, люди либо на ЖД едут, либо на личном транспорте. И у нас возникает дополнительное потребление", — заключил Фролов.

Полная запись разговора с Александром Фроловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.