Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель

Резкое подорожание редких марок бензина способно заметно "утяжелить" общую статистику цен на топливо, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт объяснил, почему официальные средние показатели иногда расходятся с тем, что автомобилисты видят на заправках.

На итоговые показатели по рынку топлива влияет не только массовый бензин, но и более дорогие виды, доля которых относительно невелика. При этом такой бензин занимает лишь около нескольких процентов от общего объёма потребления. Однако при расчёте средних цен статистика учитывает и этот сегмент, что может создавать ощущение более сильного роста стоимости топлива.

Эксперт обратил внимание на ещё одну особенность рынка — иногда розничные цены могут временно оказаться ниже оптовых.

"У нас бывает из-за специфики ценообразования, что розничные цены ниже оптовых", — отметил Александр Фролов.

В такие периоды часть заправочных сетей может продолжать работать с минимальной маржей или даже продавать топливо себе в убыток, рассчитывая компенсировать потери другими механизмами. Ситуацию частично сглаживают государственные механизмы регулирования и договорённости между правительством и нефтяными компаниями, направленные на удержание розничных цен в пределах инфляции.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
