Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию

Когда-то женщина могла выйти из дома без кошелька — платить за неё считалось обязанностью мужчины. Что изменило старые правила поведения, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Исторически правила светского поведения строго определяли роли мужчины и женщины в обществе. В XVIII-XIX веках женщине даже не полагалось иметь при себе деньги, если она появлялась на публике вместе со спутником.

"У женщин не было при себе денег. Потому что она не платила за себя. За неё всегда платил джентльмен", — отметила Анна Валл.

Даже если во время прогулки женщина замечала какую-то вещь или угощение, она не оплачивала покупку сама. По правилам хорошего тона это делал мужчина, который её сопровождал. При этом воспитанная дама должна была проявлять сдержанность и не злоупотреблять возможностью распоряжаться чужими деньгами.

Со временем такие нормы начали постепенно меняться. Экономическая самостоятельность женщин повлияла на привычные правила общения и поведения в обществе.

"С тех пор, как женщина стала сама себя обеспечивать это же не то, что кто-то пришёл и сказал: "А теперь будет так". Это постепенно бытие определяет сознание. Постепенно-постепенно экономическая независимость поставила её в такие условия, когда она это может делать сама, и она поняла, что это удобно", — считает Анна Валл.

Вместе с тем традиция, при которой мужчина обязательно оплачивает покупки или счёт, в некоторых местах сохраняется, однако современные социальные отношения становятся более гибкими.

