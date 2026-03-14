Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Когда-то женщина могла выйти из дома без кошелька — платить за неё считалось обязанностью мужчины. Что изменило старые правила поведения, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Исторически правила светского поведения строго определяли роли мужчины и женщины в обществе. В XVIII-XIX веках женщине даже не полагалось иметь при себе деньги, если она появлялась на публике вместе со спутником.

"У женщин не было при себе денег. Потому что она не платила за себя. За неё всегда платил джентльмен", — отметила Анна Валл.

Даже если во время прогулки женщина замечала какую-то вещь или угощение, она не оплачивала покупку сама. По правилам хорошего тона это делал мужчина, который её сопровождал. При этом воспитанная дама должна была проявлять сдержанность и не злоупотреблять возможностью распоряжаться чужими деньгами.

Со временем такие нормы начали постепенно меняться. Экономическая самостоятельность женщин повлияла на привычные правила общения и поведения в обществе.

"С тех пор, как женщина стала сама себя обеспечивать это же не то, что кто-то пришёл и сказал: "А теперь будет так". Это постепенно бытие определяет сознание. Постепенно-постепенно  экономическая независимость поставила её в такие условия, когда она это может делать сама, и она поняла, что это удобно", — считает Анна Валл.

Вместе с тем традиция, при которой мужчина обязательно оплачивает покупки или счёт, в некоторых местах сохраняется, однако современные социальные отношения становятся более гибкими.

Полная запись разговора с Анной Валл будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Тур за копейки может закончиться пустым счётом: как мошенники ставят приманки в мессенджерах
Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок
Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель
Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья
Нефтяные качели не всегда доходят до колонки: что на самом деле управляет ценой бензина в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.