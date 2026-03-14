Деловой этикет теперь работает через экран: ошибки, которые мгновенно портят онлайн-встречу

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Тёмное окно вместо лица на онлайн-встрече считается дурным тоном. Какие правила поведения на удалённых совещаниях помогают сохранить нормальную рабочую коммуникацию, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Деловой этикет в онлайн-формате сформировался довольно быстро. Его главная задача — помочь людям понимать друг друга и быстрее приходить к результату даже на расстоянии.

"Если мы в Zoom удалённо, то мы должны присутствовать хотя бы фотографией, а не просто тёмным окошечком с подписанным именем. Это дурной тон", — отметила Анна Валл.

Она подчеркнула, что на дистанционных встречах особенно важен зрительный контакт. Поэтому участникам видеосовещаний лучше смотреть прямо в камеру, а не на собственное изображение на экране.

"Мы смотрим в камеру, причём именно в камеру, не на себя, не на своё изображение. Потому что взгляд в камеру даёт тем, кто на другой стороне, чувство, что мы смотрим в глаза", — пояснила Анна Валл.

Ещё одно правило касается микрофонов. Включённые у всех участников микрофоны создают шум и помехи, которые утомляют людей во время встречи.

"Поэтому есть абсолютное правило: все с выключенными микрофонами. Почему? Потому что у того, кто говорит, сейчас идут помехи, если кто-то ещё тоже включён", — сказала эксперт.

Также в онлайн-разговоре особенно важна обратная связь. Для этого используются реакции и сообщения в чате, которые помогают выступающему понимать, как аудитория воспринимает сказанное.

Полная запись разговора с Анной Валл будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Самый опасный зверь на планете помещается на ладони: чем комар пугает весь мир
Самый опасный зверь на планете помещается на ладони: чем комар пугает весь мир
Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию
Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию
Тур за копейки может закончиться пустым счётом: как мошенники ставят приманки в мессенджерах
Тур за копейки может закончиться пустым счётом: как мошенники ставят приманки в мессенджерах
Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок
Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок
Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель
Цены на топливо растут на бумаге быстрее, чем на колонке: у статистики нашёлся скрытый утяжелитель
