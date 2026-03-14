Офис гудит как рынок, где каждый торгует советами: один принцип помогает вернуть рабочий порядок

Рабочий коллектив начинает напоминать рынок, если сотрудники перестают понимать границы своих ролей. Какой принцип помогает избегать конфликтов, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл в эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

Даже простое знакомство сотрудников с основами делового этикета способно заметно снизить количество конфликтов в коллективе. Одним из ключевых правил она называет принцип статусности.

"И статус — это не чинопочитание, а это осознанность своего места", — подчеркнула Анна Валл.

Как пояснила специалист, речь идёт не о запрете инициативы, а о ясном понимании своей зоны ответственности. Когда каждый сотрудник работает в рамках своей роли, уменьшается соблазн вмешиваться в чужие задачи и давать непрошеные советы.

При этом в рабочей среде, подчеркнула эксперт, главным ориентиром должна быть должность, а не личные особенности человека.

"В компаниях нет ничего другого, кроме должности. Там нет гендерности", — считает Анна Валл.

Она добавила, что апелляции к полу, возрасту или количеству дипломов во время обсуждения рабочих вопросов выглядят неуместно и противоречат деловой культуре.

Также эксперт обратила внимание на ещё одну распространённую проблему — попытки подчеркнуть свой стаж в компании.

"Если кто-то говорит: "Я в компании там от начала её создания", — это плохо, это вульгарно", — добавила Анна Валл.

Соблюдение принципа статусности помогает избежать неформальной иерархии и проявлений "дедовщины" в рабочем коллективе.

Полная запись разговора с Анной Валл будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
