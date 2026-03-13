Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья

Мода на концепцию "думай только о себе" постепенно вытесняет базовые правила общения и уважения между людьми, считает филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл. О том, как популярные психологические установки могут превращаться в оправдание грубости, она рассказала главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Анна Валл отметила, что сегодня в общественном пространстве активно распространяются упрощённые психологические идеи, которые нередко подменяют собой культуру общения.

"Вы знаете, это не этикет. Это такая вульгарная психология, которой тоже много сегодня. Это такая наступательная и такая очень облегчённая и очень такая негуманистическая психология", — сказала Анна Валл.

Популярные лозунги о необходимости "думать только о себе" и ставить собственные интересы выше всего часто становятся оправданием невежества и самодурства. При этом человек может даже не понимать, почему постепенно выпадает из круга общения.

Эксперт подчёркивает, что нормы поведения особенно важны именно в сложных ситуациях, когда возникают разногласия.

"Но поведение в конфликте тоже регулируется этикетом всегда", — отметила Анна Валл.

Именно правила этикета позволяют людям сохранять уважительное общение даже в конфликте и не доводить ситуацию до крайностей.

