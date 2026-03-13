Нефтяные качели не всегда доходят до колонки: что на самом деле управляет ценой бензина в России

Мировая нефть может дорожать или дешеветь, но цены на бензин в России реагируют на это иначе, чем в США и Европе. С чем связана такая особенность рынка, объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

"В Соединённых Штатах примерно 50 процентов розничной цены бензина — это сырая нефть. Это означает, что даже небольшие колебания нефтяных котировок в конечном итоге отражаются колебаниями цен на американском рынке", — пояснил Александр Фролов.

В России ситуация принципиально иная. Основную часть стоимости литра топлива составляют налоги, прежде всего акцизы, которые включены в цену бензина для внутреннего рынка.

"У нас порядка 70 и более процентов в розничной цене бензина — это налоги. Вот каждое 1 января каждого года у нас растёт акциз. Акциз вшит в каждый литр моторного топлива, который идёт на внутренний рынок", — пояснил эксперт.

Акцизы используются для наполнения дорожных фондов: чем больше автомобилист ездит и расходует топлива, тем больший вклад он делает в строительство и ремонт дорог.

При этом сама нефть в конечной цене топлива занимает сравнительно небольшую долю — примерно 10-12%. Поэтому колебания мировых цен на сырье не всегда напрямую отражаются на стоимости бензина на российских заправках.

"Нефть в конечной цене моторного топлива у нас занимает 10-12 процентов. Притом нефть — в рублевом выражении. Может быть, в рублях она практически не изменилась или наоборот подорожала, когда все смотрят, что нефть дешевеет", — сказал Александр Фролов.

Кроме того, в России нет прямой трансляции биржевых цен в розницу: рынок моторного топлива можно назвать частично регулируемым. Цены на бензин могут расти, но обычно в определённых рамках.

Поэтому ситуация на мировом рынке или обострение на Ближнем Востоке не всегда автоматически отражается на российском рынке топлива.

