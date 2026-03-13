Горящие туры иногда горят только в кошельке: схемы, после которых отпуск остаётся лишь на картинках

Слишком привлекательная цена на путешествие часто оказывается первым сигналом опасности, предупредил президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания "Живая Карта" Олег Алексеев. О том, какие ещё схемы сегодня используют мошенники в туристической сфере, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Мошенники в туризме постоянно меняют тактику и становятся всё изобретательнее. Если раньше основной угрозой были фишинговые сайты и попытки украсть данные банковских карт, то сегодня злоумышленники идут дальше — создают копии сайтов известных туроператоров и продают поездки, которых на самом деле не существует.

Главная приманка — цена, которая кажется подарком судьбы, и ощущение, что решение нужно принять немедленно, иначе будет уже поздно.

"Как правило, туристы ведутся на низкую цену, на некую срочность, потому что когда мошенник предлагает быстро и дёшево оформить тур, особенно в высокий сезон, объявляя, что это горящая путёвка, их ограниченное количество, люди теряют бдительность и желают дёшево купить такой продукт", — пояснил Олег Алексеев.

Эксперт подчеркнул, что реальность туристического рынка гораздо прозаичнее: отрасль работает с невысокой рентабельностью, поэтому большие скидки практически невозможны.

"На рынке сегодня приобрести тур со скидкой в 20 процентов практически невозможно", — уверяет специалист.

Отдельная волна мошенничества появляется в моменты кризисов и транспортных ограничений. Когда люди оказываются за границей, торопятся вернуться домой и начинают лихорадочно искать билеты, злоумышленники предлагают "решение" — рейсы, которых просто нет. В стрессовой ситуации люди часто переводят деньги, не проверяя источники. В результате турист остаётся в другой стране без билета и без средств.

