Комары готовы пить кровь уже весной — у этого нашествия есть простая причина

Снежная зима иногда закладывает основу для особенно "гудящей" весны. Энтомолог Юрий Гниненко в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказал, почему после схода снега насекомых может стать больше и как погодные условия влияют на активность клещей.

Дело не столько в морозах или их отсутствии зимой, сколько в том, сколько воды останется после таяния снега. Весной на полях и в лесах появляются временные водоёмы, которые могут держаться достаточно долго.

"Обилие весной воды, которая долго продержится в лесу, на полях, создает условия для большей их численности", — пояснил специалист.

Такие небольшие и недолговечные водоёмы становятся подходящей средой для развития личинок. Однако эксперт подчёркивает: для экосистемы это вполне естественный процесс.

"Если мы опасаемся, что комаров будет много, скорее всего именно так и будет. Тогда надо перед тем, как мы пойдем на природу, принять индивидуальные меры защиты", — указал Юрий Гниненко.

Вместе с тем комары играют важную роль в природе: они служат пищей для птиц и многих животных, а их личинки поедают обитатели водоёмов.

Говоря о клещах, энтомолог отметил, что их активность прежде всего зависит от температуры воздуха. Если весна наступит рано, они могут проснуться быстрее обычного.

"Если будет ранняя и дружная весна, когда снег быстро сойдет, пусть потом лужи будут — это уже принципиального значения для клещей не имеет. Но они проснутся, и они, конечно, оголодали, им надо будет питаться", — сказал Юрий Гниненко.

Поэтому при поездках на природу специалист советует закрывать одеждой руки и ноги, а также использовать репелленты, чтобы снизить риск укусов.

