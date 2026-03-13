Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт

Назначение нового верховного лидера Ирана, который оказался сыном предыдущего рахбара, неизбежно вызовет разговоры о "династии", считает журналист-международник, иранист и специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. О том, почему этот выбор не был заранее предрешён и как он принимался внутри иранской системы, эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки".

Смена верховного лидера Ирана неизбежно станет поводом для критики со стороны противников страны, однако подобные оценки часто игнорируют реальную процедуру принятия решений внутри иранской политической системы.

"Я понимаю, что враги Ирана и самой системы Вилайат аль-факих сейчас зацепятся за тот факт, что нынешний верховный лидер — сын предыдущего верховного лидера", — отметил Аббас Джума.

По словам эксперта, выбор делался в сложных обстоятельствах и не был автоматически связан с семейной линией. Он подчеркнул, что кандидатура нового лидера обсуждалась среди нескольких претендентов.

"Но он был сделан, и я так понимаю, что да, сыграло роль то, что умер отец, что немножечко страну… Я молчу про его личностные качества. Да, есть люди популярнее, сильнее, компетентнее в каких-то вопросах, но тем не менее он, на мой взгляд, такое уникальное сочетание и жреца, и воина", — считает Аббас Джума.

По словам эксперта, решение принимал Совет экспертов — орган, состоящий из религиозных деятелей, который и выбирает верховного лидера страны.

"Это был выбор, там были кандидаты, но это не было прописано с самого начала, что вот сейчас это туда, а сын мой займёт мое место", — сказал Аббас Джума.

