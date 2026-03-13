Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана

Пекин предпочитает наблюдать за мировыми конфликтами как за реальным полигоном для будущих войн, считает журналист-международник, иранист, специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. О скрытой роли Китая в ситуации вокруг Ирана эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

Несмотря на кажущуюся осторожность Пекина, Китай может оказывать Ирану поддержку, хотя и не демонстрирует её публично.

"По моим данным, всё-таки Китай поддерживает Иран. Может быть, не в той мере, в которой хотелось бы, но определённая поддержка есть", — отметил Аббас Джума.

Помощь может носить технологический характер — речь идёт о космических возможностях, связи и разведданных. Подобные ресурсы способны заметно повлиять на ситуацию на поле противостояния.

"Если всё действительно так, как до меня доносят мои источники, мои коллеги, аналитики, в том числе проживающие и работающие на территории Исламской Республики Иран, то это очень серьёзное подспорье. Это очень сильно меняет правила игры", — считает Аббас Джума.

Эксперт также отметил, что Китай традиционно действует осторожно и предпочитает извлекать стратегические уроки из чужих конфликтов.

"Это цинично звучит, но в том числе, конечно, китайцы очень внимательно следят и за ходом проведения специальной военной операции", — сказал Аббас Джума.

По мнению специалиста, для Пекина происходящие войны становятся возможностью изучить современную тактику, оценить потенциал противников и подготовиться к будущим геополитическим испытаниям.

