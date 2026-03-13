Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы

Попытка просчитать войну с помощью искусственного интеллекта может обернуться стратегической ошибкой, считает журналист-международник, иранист и специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт объяснил, почему холодные алгоритмы не способны учитывать человеческую природу и последствия конфликтов.

Современные конфликты всё чаще пытаются просчитывать с помощью технологий и алгоритмов, однако такие подходы игнорируют человеческие и культурные факторы, которые невозможно заложить в формулы. При этом Россия исходит из понимания долгосрочных последствий и будущего сосуществования народов после завершения конфликта.

"Мы не можем взять пройтись ковровой бомбардировкой, устроить геноцид украинцев. То есть технически можем, но не можем, потому что нам вот этот вот вековой конфликт, примерно как у арабов с евреями, не нужен", — сказал Аббас Джума.

Он подчеркнул, что цель военной операции заключается не в бесконечной эскалации, а в завершении конфликта и предотвращении будущей вражды.

"Нам нужно закончить войну, а не развязать бесконечную войну. Это специальная военная операция. Мы оперируем", — отметил Аббас Джума.

Эксперт также обратил внимание на обсуждения на Западе о роли искусственного интеллекта при принятии военных решений. По его словам, алгоритмы могут ошибаться, потому что не способны учитывать иррациональные мотивы людей: мужество, жертву и волю.

