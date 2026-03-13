Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы

Правда ТВ » Горячие точки

Попытка просчитать войну с помощью искусственного интеллекта может обернуться стратегической ошибкой, считает журналист-международник, иранист и специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт объяснил, почему холодные алгоритмы не способны учитывать человеческую природу и последствия конфликтов.

Современные конфликты всё чаще пытаются просчитывать с помощью технологий и алгоритмов, однако такие подходы игнорируют человеческие и культурные факторы, которые невозможно заложить в формулы. При этом Россия исходит из понимания долгосрочных последствий и будущего сосуществования народов после завершения конфликта.

"Мы не можем взять пройтись ковровой бомбардировкой, устроить геноцид украинцев. То есть технически можем, но не можем, потому что нам вот этот вот вековой конфликт, примерно как у арабов с евреями, не нужен", — сказал Аббас Джума.

Он подчеркнул, что цель военной операции заключается не в бесконечной эскалации, а в завершении конфликта и предотвращении будущей вражды.

"Нам нужно закончить войну, а не развязать бесконечную войну. Это специальная военная операция. Мы оперируем", — отметил Аббас Джума.

Эксперт также обратил внимание на обсуждения на Западе о роли искусственного интеллекта при принятии военных решений. По его словам, алгоритмы могут ошибаться, потому что не способны учитывать иррациональные мотивы людей: мужество, жертву и волю.

Полная запись разговора с Аббасом Джумой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
Удары по базам США оказались первой строкой: старый сценарий ответа Ирана снова в игре
Удары по базам США оказались первой строкой: старый сценарий ответа Ирана снова в игре
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться
После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться
Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы
Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.