Испытание давлением может разрушить государство, а может закалить его, как сталь. Историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru разобрала, какие уроки Россия может извлечь из противостояния вокруг Ирана и санкционной политики Запада.
По мнению Дарьи Митиной, происходящее вокруг Ирана показывает: даже мощное внешнее давление не всегда приводит к ожидаемому результату. Напротив, оно может сплотить общество и укрепить политическую систему.
"Иран выигрывает, если мы имеем в виду соответствие изначальным целям и полученным результатам. В данном случае первый раунд Тегеран совершенно чётко выигрывает, показывая волю к сопротивлению", — считает политик.
Эксперт подчеркнула, что ключевой фактор в подобных конфликтах — не экономические потери, а способность государства и общества выдерживать давление и мобилизоваться.
"Его общество и политическая система показывают устойчивость, способность к мобилизации, консолидации перед лицом внешней угрозы. Это самое главное. Экономический ущерб — это дело второе", — отметила Митина.
Опыт Ирана также показывает, что санкционная политика часто становится лишь этапом более жёсткого противостояния.
"Никаких срочных и прочных "договорничков" с Соединёнными Штатами вообще с Западом не бывает и не может быть", — заявила Дарья Митина.
Политик добавила, что давление со стороны западных стран, как правило, рассчитано на долгую дистанцию, поэтому странам под санкциями приходится строить устойчивую систему внутренней мобилизации и сопротивления.
Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.