Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад

Испытание давлением может разрушить государство, а может закалить его, как сталь. Историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru разобрала, какие уроки Россия может извлечь из противостояния вокруг Ирана и санкционной политики Запада.

По мнению Дарьи Митиной, происходящее вокруг Ирана показывает: даже мощное внешнее давление не всегда приводит к ожидаемому результату. Напротив, оно может сплотить общество и укрепить политическую систему.

"Иран выигрывает, если мы имеем в виду соответствие изначальным целям и полученным результатам. В данном случае первый раунд Тегеран совершенно чётко выигрывает, показывая волю к сопротивлению", — считает политик.

Эксперт подчеркнула, что ключевой фактор в подобных конфликтах — не экономические потери, а способность государства и общества выдерживать давление и мобилизоваться.

"Его общество и политическая система показывают устойчивость, способность к мобилизации, консолидации перед лицом внешней угрозы. Это самое главное. Экономический ущерб — это дело второе", — отметила Митина.

Опыт Ирана также показывает, что санкционная политика часто становится лишь этапом более жёсткого противостояния.

"Никаких срочных и прочных "договорничков" с Соединёнными Штатами вообще с Западом не бывает и не может быть", — заявила Дарья Митина.

Политик добавила, что давление со стороны западных стран, как правило, рассчитано на долгую дистанцию, поэтому странам под санкциями приходится строить устойчивую систему внутренней мобилизации и сопротивления.

