Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад

Правда ТВ » Личное мнение

Испытание давлением может разрушить государство, а может закалить его, как сталь. Историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru разобрала, какие уроки Россия может извлечь из противостояния вокруг Ирана и санкционной политики Запада.

По мнению Дарьи Митиной, происходящее вокруг Ирана показывает: даже мощное внешнее давление не всегда приводит к ожидаемому результату. Напротив, оно может сплотить общество и укрепить политическую систему.

"Иран выигрывает, если мы имеем в виду соответствие изначальным целям и полученным результатам. В данном случае первый раунд Тегеран совершенно чётко выигрывает, показывая волю к сопротивлению", — считает политик.

Эксперт подчеркнула, что ключевой фактор в подобных конфликтах — не экономические потери, а способность государства и общества выдерживать давление и мобилизоваться.

"Его общество и политическая система показывают устойчивость, способность к мобилизации, консолидации перед лицом внешней угрозы. Это самое главное. Экономический ущерб — это дело второе", — отметила Митина.

Опыт Ирана также показывает, что санкционная политика часто становится лишь этапом более жёсткого противостояния.

"Никаких срочных и прочных "договорничков" с Соединёнными Штатами вообще с Западом не бывает и не может быть", — заявила Дарья Митина.

Политик добавила, что давление со стороны западных стран, как правило, рассчитано на долгую дистанцию, поэтому странам под санкциями приходится строить устойчивую систему внутренней мобилизации и сопротивления.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Иран оказался в эпицентре бури: почему политические волны докатились до Москвы и Пекина
Иран оказался в эпицентре бури: почему политические волны докатились до Москвы и Пекина
Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы
Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.