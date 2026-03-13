Иран оказался в эпицентре бури: почему политические волны докатились до Москвы и Пекина

Конфликт вокруг Ирана наносит серьёзный политический ущерб Китаю и России, считает историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О последствиях эскалации для крупнейших мировых игроков она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Для Китая происходящее вокруг Ирана имеет не только экономическое, но и серьёзное политическое значение.

"Он проигрывает экономически от роста цен на нефть и газ, но это те издержки, которые Китай готов нести. Гораздо сильнее это психологический и политический ущерб, который несёт Китай, поскольку речь идёт о его самом верном и самым близком союзнике на Ближнем Востоке", — отметила Дарья Митина.

Эксперт напомнила, что китайская дипломатическая традиция строится на принципе стабильности международных отношений.

"В китайской дипломатической доктрине всегда содержался протест против любой дестабилизации. Китай против дестабилизации международных отношений заинтересован в стабильном мире и стабильном обеспечении своих интересов, прежде всего торговых и экономических", — пояснила Дарья Митина.

По её мнению, происходящее также наносит политический урон и Москве.

"В данном случае, как и с Китаем, Россия несёт прежде всего политический и очень серьёзный ущерб", — считает политик.

Эксперт добавила, что краткосрочные экономические выгоды от роста цен на энергоресурсы не перекрывают стратегические потери на международной арене.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.