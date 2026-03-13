Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Иран оказался в эпицентре бури: почему политические волны докатились до Москвы и Пекина

Правда ТВ » Личное мнение

Конфликт вокруг Ирана наносит серьёзный политический ущерб Китаю и России, считает историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О последствиях эскалации для крупнейших мировых игроков она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Для Китая происходящее вокруг Ирана имеет не только экономическое, но и серьёзное политическое значение.

"Он проигрывает экономически от роста цен на нефть и газ, но это те издержки, которые Китай готов нести. Гораздо сильнее это психологический и политический ущерб, который несёт Китай, поскольку речь идёт о его самом верном и самым близком союзнике на Ближнем Востоке", — отметила Дарья Митина.

Эксперт напомнила, что китайская дипломатическая традиция строится на принципе стабильности международных отношений.

"В китайской дипломатической доктрине всегда содержался протест против любой дестабилизации. Китай против дестабилизации международных отношений заинтересован в стабильном мире и стабильном обеспечении своих интересов, прежде всего торговых и экономических", — пояснила Дарья Митина.

По её мнению, происходящее также наносит политический урон и Москве.

"В данном случае, как и с Китаем, Россия несёт прежде всего политический и очень серьёзный ущерб", — считает политик.

Эксперт добавила, что краткосрочные экономические выгоды от роста цен на энергоресурсы не перекрывают стратегические потери на международной арене.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Новости Все >
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад
Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы
Искусственный интеллект берётся за войну: цена расчёта может оказаться страшнее победы
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.