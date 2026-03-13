Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ракетный дождь над Израилем вскрыл слабое место: с Железным куполом что-то пошло не так

Миф о полной неуязвимости израильской системы ПВО начал рассыпаться после ракетных ударов Ирана, заявила историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru она прокомментировала военные и политические последствия конфликта на Ближнем Востоке.

По её мнению, один из главных символов израильской обороны — система "Железный купол" — во время ракетных атак показала уязвимости.

"Мы знаем, что пресловутый "Железный купол" показал себя не ах, не очень хорошо. Во многих местах он был пробит, и сейчас израильские аналитики, покачивая головами, говорят о том, что "Железный купол" в том виде, в котором он существовал до сегодня, он действительно уже архаичен и его надо обновлять", — считает Дарья Митина.

Однако главная цель операции союзников заключалась не только в военном давлении, но и в попытке изменить политическую систему Ирана.

"Но этого осыпания системы власти не произошло. Даже изрядно потрёпанная страна будет представлять экзистенциальную угрозу Израилю и дальше", — отметила Дарья Митина.

Эксперт подчеркнула, что Тегеран долгие годы готовился к подобному сценарию и не был застигнут врасплох.

"Иран десятилетиями ждал этой атаки. Ведь недаром сегодня иранские лидеры на угрозы Соединенных Штатов начать наземную операцию отвечают: дорогие наши друзья и партнёры, приходите, мы давно вас ждем. Чем больше мы вас поубиваем, тем лучше", — сказала Дарья Митина.

По словам эксперта, даже серьёзный удар по военно-промышленному потенциалу страны не привёл к главному результату — слому политической системы Ирана.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
