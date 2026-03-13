Удары по базам США оказались первой строкой: старый сценарий ответа Ирана снова в игре

Удары по американским базам в регионе были лишь вопросом времени, считает журналист-международник, иранист, специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт объяснил, почему произошедшее вокруг Ирана на самом деле не стало неожиданностью.

Возможность ударов по американским военным объектам в регионе обсуждалась задолго до нынешнего обострения. Иран уже демонстрировал подобные возможности. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран уже наносил удары по американской базе в Ираке, фактически продемонстрировав свою готовность отвечать на силовые действия. Иран также неоднократно предупреждал о возможных жёстких шагах в случае пересечения "красных линий", включая угрозу перекрытия стратегически важного Ормузского пролива.

"Какая опция перекрыть Ормузский пролив? Только попробуйте перейдите красную линию," — сказал Аббас Джума.

При этом, подчеркнул он, Тегеран долгое время стремился избежать прямого военного столкновения и пытался сохранить дипломатические договорённости касательно ядерной программы.

Полная запись разговора с Аббасом Джумой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.