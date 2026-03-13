Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Удары по базам США оказались первой строкой: старый сценарий ответа Ирана снова в игре

Правда ТВ » Горячие точки

Удары по американским базам в регионе были лишь вопросом времени, считает журналист-международник, иранист, специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. В программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт объяснил, почему произошедшее вокруг Ирана на самом деле не стало неожиданностью.

Возможность ударов по американским военным объектам в регионе обсуждалась задолго до нынешнего обострения. Иран уже демонстрировал подобные возможности. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран уже наносил удары по американской базе в Ираке, фактически продемонстрировав свою готовность отвечать на силовые действия. Иран также неоднократно предупреждал о возможных жёстких шагах в случае пересечения "красных линий", включая угрозу перекрытия стратегически важного Ормузского пролива.

"Какая опция перекрыть Ормузский пролив? Только попробуйте перейдите красную линию," — сказал Аббас Джума.

При этом, подчеркнул он, Тегеран долгое время стремился избежать прямого военного столкновения и пытался сохранить дипломатические договорённости касательно ядерной программы.

Полная запись разговора с Аббасом Джумой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию
После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться
После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться
Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы
Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы
Чем сильнее давление, тем крепче режим: Иран вывел неожиданную формулу выживания
Чем сильнее давление, тем крепче режим: Иран вывел неожиданную формулу выживания
Калининград держит запасной ключ к выживанию: у региона уже есть план автономной жизни
Калининград держит запасной ключ к выживанию: у региона уже есть план автономной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.