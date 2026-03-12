Расчёт на хаос в Иране не оправдался — конфликт начинает идти по другому сценарию

Иран оказался куда устойчивее, чем рассчитывали его противники, заявила историк, политик, секретарь Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. О том, как развивается конфликт, она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

Первые дни военной кампании показывают, что расчёт на быструю дестабилизацию Ирана пока не оправдался. В стране не наблюдается ни анархии, ни признаков распада системы управления.

"Сейчас Иран не демонстрирует ни малейших признаков хаоса, наоборот страна максимально мобилизована. И никаких признаков каких-то анархических беспорядков, какого-то коллапса системы управления не наблюдаются. Это значит, что цель американцев и израильтян не достигнута", — констатирует Дарья Митина.

Она обратила внимание, что США заявляют об отсутствии планов наземной операции, однако полностью исключать такой сценарий пока нельзя. По мнению политика, подобное развитие событий маловероятно, но концентрация американских сил в Персидском заливе заставляет учитывать и этот вариант. В частности, эксперт упомянула остров Харк, где сейчас фиксируется серьёзное скопление американского флота и техники.

"Это может быть вполне себе логичным плацдармом для начала наземной операции", — считает Дарья Митина.

При этом возможная эскалация конфликта способна надолго дестабилизировать весь регион. Уже сейчас происходят серьёзные изменения в мировой логистике и энергетических рынках: перестраиваются цепочки поставок, меняются схемы мировой торговли, а энергетические рынки начинают реагировать на риски.

По мнению Митиной, особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются союзники США в регионе.

"Монархии Персидского залива, как чувствуют себя они? Союзники и партнёры Соединённых Штатов пока что в числе явных проигравших. Они как бы формально в эту войну не втянуты ни на той, ни на другой стороне, но несут ущерб и страдают от перебоев поставок — и не только энергоносителей, но и всех видов товаров и продукции", — подчеркнула политик.

Отдельной точкой напряжения остаётся Ормузский пролив — ключевая артерия мировой энергетики. По словам Митиной, его фактическая блокировка уже создаёт серьёзные проблемы для мировой торговли.

"Сегодня через Ормузский пролив могут идти только суда, которые связаны напрямую с Китайской Народной Республикой", — напомнила она.

Дарья Митина считает, что конфликт может затянуться. И если в начале звучали прогнозы о стремительном исходе, то теперь всё чаще говорится о долгом противостоянии. Между тем Соединённые Штаты обладают большим запасом прочности и способны вести долгую игру. Однако и Иран, судя по первым дням кампании, готов к длительному сопротивлению.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.