После ракет и дронов останутся разрушенные города: кто поможет Ирану восстановиться

Когда над Ираном непрерывно гудят дроны и падают ракеты, Тегеран тревожит уже не только война, но и то, что останется после неё. Эксперт по Ближнему Востоку, Чрезвычайный и Полномочный посланник Александр Вавилов в эфире программы "Точка зрения" Pravda.Ru рассказал, как в этой истории могут проявить себя Россия и Китай.

"Речь идёт о том, что вот эти события, которые происходят сейчас, к сожалению, весьма и весьма трагические. Люди гибнут — больше 150 девочек погибло в школе", — отметил эксперт.

Вавилов считает, что вне зависимости от дальнейшего развития событий государственность Ирана сохранится, однако стране может понадобиться масштабная помощь для восстановления инфраструктуры. Важную роль в ситуации играет позиция Китая, который выступает за прекращение боевых действий и возвращение к переговорам.

"И Сергей Викторович Лавров разговаривал со своим коллегой Ван И сравнительно недавно. Он прямо сказал, что мы полностью поддерживаем вашу точку зрения, что подобного рода действия недопустимы. Их необходимо как можно быстрее прекратить и садиться за стол переговоров", — подчеркнул эксперт.

Полная запись разговора с Александром Вавиловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
