Третья мировая война уже началась? Вот что пока спасает планету от полной катастрофы

Планета всё больше напоминает карту с разгорающимися очагами напряжения: в одном месте конфликт вспыхивает, в другом его пытаются погасить переговорами — но огонь не исчезает, лишь тлеет. По мнению журналиста-международника и специалиста по Ближнему Востоку Аббаса Джумы, мир уже может жить в условиях Третьей мировой войны — просто она пока не стала тотальной и ядерной.

Эксперт рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в программе "Горячие точки", что современная международная ситуация отличается тем, что конфликты способны вспыхивать почти мгновенно — иногда даже без очевидного повода.

Джума привёл в пример напряженность в различных регионах мира — от Ближнего Востока до Южной Азии, где противостояние между государствами сохраняется несмотря на регулярные переговоры и дипломатические усилия.

"Конфликты загораются молниеносно, причём кажется, что нет какого-то повода серьёзного для бойни, но тем не менее эта бойня начинается", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что дипломатические контакты продолжаются постоянно. Переговоры проходят на разных площадках, включая международные посреднические форматы и встречи при участии третьих стран. Однако даже многочисленные переговорные раунды не всегда приводят к прекращению конфликтов.

"Наверное, правы те, кто говорят, что мы уже находимся в состоянии Третьей мировой, просто, слава богу, пока не ядерной, не какой-то тотальной. В столицах даже воюющих стран относительно комфортно. Этот комфорт может исчезнуть в любой момент, как только у кого-то сдадут нервы", — сказал Джума.

Одним из факторов, который пока удерживает мир от масштабной катастрофы, остается ядерный паритет между крупнейшими державами. При этом эксперт отметил, что даже при скептическом отношении к международным организациям именно дипломатические площадки могут сохранять пространство для переговоров и возможных договоренностей.

Несмотря на напряжённую обстановку, Джума считает, что шанс на здравый смысл в мировой политике всё же сохраняется.

