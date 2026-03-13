Гениальный доклад — и тишина на кофе-брейке: что ставит в тупик даже умных людей

Блестящий доклад, сложные идеи, свободный английский — и вдруг растерянность у кофейного столика. Стоит закончиться официальной части конференции, как уверенные спикеры превращаются в скованных и молчаливых гостей. Почему так происходит, рассказала филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Чувство неловкости из-за незнания негласных правил поведения в обществе знакомо многим. Даже публичные люди могут становиться объектом обсуждения из-за, казалось бы, мелких деталей. В качестве примера эксперт вспомнила историю, которую когда-то активно обсуждали "злые языки": появление Раисы Горбачёвой в босоножках.

"Казалось бы, она была абсолютно элегантной леди, с ней работали специалисты. Но злые языки смеялись над тем, что она была в босоножках. Это неприемлемо для первой леди. Какая бы жара ни была — это исключено", — отметил Анна Валл.

При этом, подчёркивает эксперт, даже специалисты, работавшие с публичными фигурами в советское время, сами только осваивали нормы международного протокола.

Подобные культурные пробелы особенно заметны в международной среде. Валл вспоминает свою работу в Германии в 1990-е годы, когда на конференции приезжало много талантливых молодых специалистов из России. Они производили сильное впечатление во время выступлений.

"Приезжают умницы из России: девочки, юноши, победители олимпиад. У них такие доклады хорошие. Они даже без переводчиков работают. Это очень высокий уровень", — рассказала эксперт.

Однако после официальной части атмосфера резко менялась.

"А потом кофе-брейк или, ещё хуже, обед — и их как будто подменили. Они становятся скованные, не доверяют себе. У них одна мысль: скорее бы это всё закончилось", — отметила Валл.

По её словам, причина не в уровне знаний или профессионализме. Проблема в отсутствии опыта светского и делового общения. Молодые специалисты начинают переживать из-за мелочей: как поддержать разговор, какой бокал взять, как вести себя за столом. В результате вместо того, чтобы обсуждать свои идеи и устанавливать полезные контакты, они замыкаются в себе.

Эксперт считает, что умение чувствовать себя уверенно в подобных ситуациях — это такой же навык, как и профессиональная подготовка. Неформальная часть встреч часто оказывается не менее важной, чем сами выступления: именно там появляются новые связи, идеи и возможности для сотрудничества.

Полная запись разговора с Анной Валл будет доступна на видеоканале Правда ТВ.