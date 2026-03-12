Чем сильнее давление, тем крепче режим: Иран вывел неожиданную формулу выживания

Выживание государства в нынешних условиях уже считается победой для Ирана, заявил чрезвычайный и полномочный посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт прокомментировал устойчивость иранского режима, ядерную программу Тегерана и его действия против американских баз на Ближнем Востоке.

По мнению эксперта, иранские власти используют эффект "осаждённой крепости", что позволяет консолидировать общество вокруг режима и ослабить оппозиционные силы.

"Для Ирана победой будет выживание в этой ситуации. Несмотря ни на что, как они объявляют: наша страна, наш режим останется", — отметил Александр Вавилов.

Эксперт считает, что давление извне лишь усиливает внутреннюю мобилизацию в стране. Подобная логика уже применялась в разные периоды мировой политики, когда внешняя угроза использовалась для сплочения общества.

Отвечая на вопрос о перспективах иранской ядерной программы, Вавилов выразил уверенность, что её развитие продолжится, даже несмотря на удары по инфраструктуре. Ключевым ресурсом остаются именно специалисты и научные кадры, благодаря которым страна способна восстановить разрушенные мощности.

Также Вавилов прокомментировал удары Ирана по объектам, связанным с США в регионе. По его мнению, такие действия могут изменить отношение стран Персидского залива к присутствию американских военных баз.

"Это неожиданный ход, но одновременно ход весьма и весьма результативный. В этих соседних государствах стали люди задаваться вопросом, как же так — мы приютили и пригласили к себе американцев с их базами. А что получается — мы не только не под защитой этих американских патронов, но мы получили еще удары", — сказал Александр Вавилов.

По мнению эксперта, такие события заставляют правительства и общества стран региона переосмысливать реальную цену союзничества с Вашингтоном.

Полная запись разговора с Александром Вавиловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.