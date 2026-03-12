Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Калининград держит запасной ключ к выживанию: у региона уже есть план автономной жизни

Горячие точки

Калининградская область всё больше живёт по логике изолированного острова — маршруты самолётов изгибаются над Балтикой, а транзит всё чаще проходит через нейтральные воды. При этом, как заявил в программе спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" депутат областной Думы Евгений Мишин, регион давно подготовился к автономной работе.

В частности, в вопросе энергетики регион изначально готовился к самостоятельной работе и имеет для этого необходимую инфраструктуру.

"Мы и были автономны. У нас всё для этого было готово. У нас даже есть станция, способная работать с углем", — рассказал парламентарий.

Отдельное внимание собеседник Pravda. Ru уделил рискам, связанным с усилением ограничений на море. Он подчеркнул, что любые действия в нейтральных водах могут стать крайне опасным сигналом для дальнейшего развития ситуации.

Говоря об авиационном сообщении, депутат напомнил, что транзит для российских воздушных судов над территорией Литвы фактически закрыт, из-за чего маршруты в Калининград приходится выстраивать в обход. По его оценке, ситуация в воздухе во многом повторяет то, что происходит на воде, когда путь к региону пролегает через нейтральные воды.

Мишин также отметил, что международное авиационное сообщество в подобных вопросах нередко действует рациональнее политиков, поскольку безопасность полётов требует учитывать реальные метеоусловия и навигационные ограничения. Однако в нынешних условиях транспортная логистика Калининградской области всё сильнее зависит от обходных маршрутов, что делает вопрос сообщения с регионом особенно острым.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
