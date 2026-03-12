Мир может проснуться в новой реальности: конфликт вокруг Ирана пробуждает древний закон

Военное противостояние вокруг Ирана может оказаться не просто региональным конфликтом, а сигналом к смене правил мировой политики. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru заявил, что происходящее похоже на начало эпохи, где в международных отношениях начинает действовать "закон джунглей".

По мнению эксперта, развитие конфликта на Ближнем Востоке во многом будет зависеть от того, чем закончится противостояние между Ираном, Израилем и США. При этом первоначальный расчёт на быстрый результат не оправдался, поскольку Иран отвечает на удары и продолжает наносить атаки по военным объектам противников.

"Блицкриг вот такой вот, который планировался США и Израилем, не удался. И Иран отвечает, притом отвечает достаточно эффективно", — заключает Борис Долгов.

Эксперт обратил внимание на сообщения об ударах по военным объектам в регионе, включая базы, где находятся американские военнослужащие. В результате атак могли быть жертвы среди военных.

"То, что показывалось иранскими средствами массовой информации: перехват переговоров между военнослужащими на этой базе и американским командованием, что американские военнослужащие на базе говорили, что мы горим заживо, необходима самая срочная эвакуация", — пояснил специалист.

При этом, отметил Долгов, удары продолжают наносить и по территории Ирана, в том числе по руководству страны.

"Как известно, уничтожены руководители Ирана, и уничтожена часть руководства, и военного, и политического", — сказал он.

Эксперт также прокомментировал обстоятельства начала эскалации и ход переговоров по иранской ядерной программе.

"Удар нанесён по суверенному государству Ирану без объявления войны. Предъявляются какие-то совершенно несусветные претензии, что Иран хочет создать ядерное оружие", — отметил Борис Долгов.

По его мнению, происходящее может свидетельствовать о серьёзных изменениях в международной политике.

"Сейчас, на мой взгляд, мы входим в новую эпоху. Это совершенно очевидно — в эпоху, когда властвует в международных отношениях закон джунглей. Кто сильный, тот и прав", — резюмировал Борис Долгов.

