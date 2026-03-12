Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте

Попытки конвоировать суда в нейтральных водах Балтийского моря депутат Калининградской областной Думы Евгений Мишин назвал фактическим пиратством и давлением на Россию. Об этом он заявил в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки", комментируя обсуждение подобных инициатив на Западе.

По словам парламентария, подобные предложения уже звучали ранее, однако после демонстрации силы со стороны России инициатива быстро сошла на нет.

"Они пытались это сделать. Разумеется, наши военные хорошенько "пуганули" два раза, три раза, условно говоря", — сказал Евгений Мишин.

Депутат отметил, что речь фактически идёт о сопровождении судов в нейтральных водах, что может привести к серьёзным международным инцидентам. При этом политик допустил возможность провокаций, но подчеркнул, что Россия способна дать ответ.

"Может быть, будут какие-то провокации. Я уверен, что получат отпор из воздуха, из земли. Я не говорю о каких-то боевых действиях", — считает Евгений Мишин.

Он также призвал не нагнетать обстановку вокруг Калининградской области и осторожнее относиться к публичным заявлениям на эту тему.

"Я призываю наших политиков аккуратнее говорить по поводу Калининградской области. Не надо пугать калининградцев. Калининградцы — незапуганные люди", — подчеркнул депутат.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.