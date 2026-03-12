Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте

Правда ТВ » Горячие точки

Попытки конвоировать суда в нейтральных водах Балтийского моря депутат Калининградской областной Думы Евгений Мишин назвал фактическим пиратством и давлением на Россию. Об этом он заявил в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки", комментируя обсуждение подобных инициатив на Западе.

По словам парламентария, подобные предложения уже звучали ранее, однако после демонстрации силы со стороны России инициатива быстро сошла на нет.

"Они пытались это сделать. Разумеется, наши военные хорошенько "пуганули" два раза, три раза, условно говоря", — сказал Евгений Мишин.

Депутат отметил, что речь фактически идёт о сопровождении судов в нейтральных водах, что может привести к серьёзным международным инцидентам. При этом политик допустил возможность провокаций, но подчеркнул, что Россия способна дать ответ.

"Может быть, будут какие-то провокации. Я уверен, что получат отпор из воздуха, из земли. Я не говорю о каких-то боевых действиях", — считает Евгений Мишин.

Он также призвал не нагнетать обстановку вокруг Калининградской области и осторожнее относиться к публичным заявлениям на эту тему.

"Я призываю наших политиков аккуратнее говорить по поводу Калининградской области. Не надо пугать калининградцев. Калининградцы — незапуганные люди", — подчеркнул депутат.

Полная запись разговора с Евгением Мишиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт
Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт
Древняя мечта возвращается в политику: идея Великого Израиля тревожит Ближний Восток
Древняя мечта возвращается в политику: идея Великого Израиля тревожит Ближний Восток
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
На Ближнем Востоке снова запускается знакомая схема — её финал уже однажды шокировал мир
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
Кёнигсберг не отпускает Калининград: прозвучала тревожная версия о будущем региона
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
Балтийский флот — лишь часть силы: что скрывает военная система Калининграда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.