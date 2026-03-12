Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт

Правда ТВ » Личное мнение

Удары по Ирану нельзя рассматривать как изолированную акцию Израиля — это эпизод большой американской геополитической игры на Ближнем Востоке. Таково мнение историка, политика, секретаря Объединённой коммунистической партии и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарьи Митиной. Что за этим может стоять, она рассказала в своей программе "Личное мнение" на Pravda. Ru.

По её мнению, действия Израиля укладываются в логику длительного противостояния двух государств.

"Для Израиля атака на Иран — это логичное продолжение многолетней непримиримой борьбы двух стран", — заявила Дарья Митина.

Она также напомнила, что ранее Израиль уже добивался тактических успехов, нанося удары по иранским военным объектам и проводя точечные операции против представителей иранских силовых структур, научного сообщества и союзных Тегерану группировок.

При этом ситуация заметно изменилась по сравнению с событиями прошлого года.

"Сегодня эта ситуация качественно меняется. Это говорит о том, что Иран смог сделать работу над ошибками и выучить уроки не очень удачные для него войны июня", — отметила она.

Эксперт также указала на активную деятельность израильских спецслужб на территории Ирана: операции "Моссада" против иранского руководства, армии и научной среды ведутся давно и являются общеизвестным фактом.

Говоря о роли США, Митина отрезала: вовлечение Вашингтона в конфликт нельзя считать дипломатической победой Израиля.

"Я не считаю, что вовлечение в военную операцию Соединённых Штатов — это дипломатический успех Израиля. Я думаю, что Израилю в этой операции была отведена роль закоперщика, застрельщика, формально юридического инициатора. Это военная операция Соединённых Штатов", — подчеркнула она.

По мнению Митиной, происходящее следует рассматривать как часть долгосрочной стратегии США, направленной на ослабление соперников и перераспределение влияния в ключевых регионах мира.

Полная запись программы Дарьи Митиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
